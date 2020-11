Ramona Gabor, dezvăluiri despre cum se întreține în Dubai: ”Singurul lucru care ar lipsi este un partener de viață”

Într-un interviu acordat click.ro, Ramona Gabor a vorbit despre viața sa departe de România, explicând care sunt sursele ei de venit. Printre altele, aceasta și-a lansat de curând o colecție de parfumuri.

”Am avut începuturi modeste, însă acum simt că da, am tot ceea ce îmi trebuie în Dubai, mi-am cumpărat propriul apartament, am afacerea mea, am un nume aici, sunt conectată suficient de bine pentru a îmi dezvolta afacerea, nu cred că-mi mai trebuie nimic din punct de vedere financiar, însă din punct de vedere emoţional probabil singurul lucru care ar lipsi acum este un partener de viaţă şi o familie, dar nu cred că sunt pregătită momentan pentru acest pas în viaţa mea”,a declarat aceasta pentru sursa citată mai sus.

Aceasta și-a exprimat și regretul față de faptul că vila de la Izvorani, în care au locuit Monica și Irina Columbeanu, a luat foc.

”A fost un şoc şi pentru mine când am auzit că vila de la Izvorani a luat foc. Casa aceea a fost sau este în continuare plină de amintiri plăcute dragi sufletului meu. Iar amintirea cea mai plăcută şi dragă mie este faptul că acolo a crescut Irina, nepoata mea, şi acolo am avut ocazia să o văd crescând şi transformându-se dintr-un bebeluş micuţ într-o fetiţă foarte drăguţă”.