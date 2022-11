Reacția Ioanei Năstase după ce a fost acuzată că a furat 2 milioane de euro de la Ilie Năstase

Cei doi soți s-ar fi despărțit de mai multe ori de-a lungul timpului, însă de fiecare dată s-au împăcat, chiar dacă părea că toate certurile lor sunt atât de rele încât relația nu va mai continua.

Din câte se pare, și acum Ioana și Ilie Năstase sunt despărțiți, dacă ar fi să ne luăm după ce scriu cei de la Cancan, care notează că Ioana Năstase ar fi plecat de acasă, iar paguba pe i-a făcut-o lui Ilie Năstase este de 2 milioane de euro! Mai mult decât atât, sursa citată notează că Ilie Năstase nu mai reușește să dea deloc de soția lui.

„În primul rând, țin să vă anunț că sunt șocată de acuzațiile grave aduse de soțul meu la adresa mea prin intermediul presei. Vă relatez că mă aflu în locuința mea din București, iar în urmă cu aproximativ 30 de minute, mașinile și locuința mea mi-au fost filmate. Soțul meu a afirmat faptul că nu știe de mine de mai bine de o săptămână. Lucru neadevarăt, deoarece până luni ne-am aflat la ziua prietenei mele, în Poiana Brașov, după care am plecat către Constanța împreună cu soțul meu. În cursul zilei de marți, soțul meu și-a luat un rucsac cu lucruri personale și a plecat fără să-mi spună unde, iar eu am rămas în locuința din Constanța. Ilie obișnuia să plece de acasă o perioadă de câteva zile, fără ca acesta să-mi spună unde pleacă sau ce face, eu respectându-i dorința. Am așteptat ca soțul meu să revină acasă, lucru care nu s-a întâmplat. Ulterior eu deplasându-mă spre locuința din București, iar acest aspect poate fi verificat prin camerele de luat vederi ale complexului rezidențial unde locuim. Referitor la acuzațiile făcute asupra celor 2 milioane euro, sunt total neadevărate, lucru care poate fi demonstrat în fața organelor competente, dacă va fi necesar. Cu profundă dezamăgire, am fost nevoită să răspund acuzațiilor nefondate aduse de soțul meu”, a spus Ioana Năstase, potrivit celor de la SpyNews.

Vezi și: Averea ascunsă a familiei Addams