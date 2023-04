Reacția neașteptată pe care a avut-o Brooke Shields când și-a pierdut virginitatea. Actriță a dezvăluit totul în documentarul ei

La acea vreme, Brooke Shields avea 22 de ani și se afla într-o relație cu Dean Cain. Amândoi erau studenți la Universitatea Princeton, iar Shields și-a amintit că ea era mai interesată de partea legată "dragoste și angajament" a relației lor, în timp ce Cain era mai confortabil cu partea sexuală.

În momentul în care au întreținut relații sexuale pentru prima oara, actriță era încă virgină și, vorbind în documentarul ei, a povestit cum a fugit dezbrăcată din camera de hotel, de rușine.

"Când în sfârșit am făcut sex, am ieșit imediat din cameră, am fugit pe hol în fundul gol, doar alergam. Nu știam unde mă duc", a spus ea în documentar.

"A alergat după mine cu plapuma, m-a apucat și m-a întrebat: "Unde te duci?". El a spus "Nu plec nicăieri, nu te părăsesc, ești aceeași persoană". A înțeles imediat, iar eu am plâns pur și simplu. Am vrut să sar direct la relația personală, dragoste și angajament", a spus ea în documentar. "Trebuia să ne învățăm unul pe celălalt despre celălalt".

De asemenea, Brooke Shields a explicat cum a fost nedumerită de reacția ei față de sex la momentul respectiv, spunând: "Îmi pare rău pentru acea fată. Era destul de mare pentru a-și deține propriul corp cu adevărat. Și pur și simplu nu am putut ajunge acolo în acel moment".

Sursă foto: Getty