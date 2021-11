Reacția Oanei Zăvoranu, după ce o angajată a clinicii deținute de vedetă l-a acuzat pe Alex Ashraf că ar fi agresat-o

În urmă cu aproape o săptămână, o fostă angajată de la clinica Oanei Zăvoranu făcea dezvăluiri surprinzătoare. Aceasta susține că nu și-a primit salariul și, mai mult, că ar fi fost agresată de Alex Ashraf atunci când a mers la clinică pentru a-și cere dreptul.

Vizibil deranjată de declarațiile asistentei, reacția Oanei Zăvoranu nu a întârziat să apară. „Nimeni care a dat mâna cu Oana Zăvoranu, nu a rămas mai sărac, mai prost, nu a fost păcălit sau mințit. Din contra…toți au evoluat și sunt mai bine decât înainte de a mă cunoaște…știți ce zic?..voi toți cei care mi-ați făcut numai rău și trăiți în jeg la propriu și promiscuitate sufletească…stați pitiți că șobolanii că atât puteți. Voi credeți că vreodată veți fi mai presus de mine!..nu veți fi niciodată.

Mereu am reușit să scap de “păduchi” și m-am salvat la timp…providential nu am de dat socoteală nimănui. Nu mi-e rușine de cine sunt și ce fac…am mers mereu numai înainte și nu m-a frecat grijă de capra vecinului. D-aia eu nu cad niciodată și Dumnezeu mă apară și mă iubește. Nu am o rețeta a învingătorului și nu știu să va zic de ce sunt așa de strong….așa e ADN-ul meu. Nu mă dau pe nimeni și nimic, mă iubesc și mă prețuiesc, că doar mă văd zilnic în oglinzile mele alea multe. Mereu fac ceva că să mă simt eu mândră de mine. Nu mă doboară nimeni și nimic. (…) nu voi schimbă nimic din ce gândesc sau vreau să fac…viață mi-a dovedit că mereu intuiția mea e corectă !!!Tot ce promit fac. Asta e dedicație directă, adică pe față așa cum îmi place mie. Însă pentru cei care mă iubesc cu adevărat”, a scris aceasta pe rețele sociale.

Sursă foto: Instagram