Reacția unei influencerițe când găsește cel mai mare păianjen veninos din lume în vasul de toaletă

Chiar dacă locuiește în Australia și este obișnuită să vadă insecte la tot pasul, Gabriella mărturisește că nu s-a așteptat niciodată ca un păianjen imens să se ascundă într-un vas de toaletă.

„Tocmai m-am dus la WC și când m-am ridicat și am vrut să trag apa, am observat un păianjen mare. Am stat vreo 20 de minute! Doamne, vreau să-ți arăt că este de fapt uriaș. Vreau să plang! Este imens”, spune speriată influencerița în timp ce filmează.

Ea a subtitrat clipul „Bine ați venit în Australia” și a mai spus: „Nu am idee cum voi merge vreodată la toaletă”. Influencerița a menționat că de azi încolo, de frică, va trage mereu apa înainte de a folosi un WC.

Păianjenul Huntsman este originar din Australia și este cel mai mare păianjen veninos din lume. Unii ating o lungime a picioarelor de 25–30 de centimetri.

La fel ca majoritatea păianjenilor, Huntsman folosesc venin pentru a imobiliza prada. Se știe că aceștia pot provoacă mușcături severe asupra oamenilor. Efectele variază, de la umflături și dureri locale, până la greață, dureri de cap, vărsături, puls neregulat și palpitații ale inimii. În alte cazuri pot provoca și infecții serioase.

Sursă foto: captură video TikTok, Instagram/ gabpizzato

