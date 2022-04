Relu Pănescu: "Cei din familie mi-au spus că prea mult am arătat emoțiile mele"

"Sunt fresh, sunt binedispus pentru că am revenit în țară. A fost întâmpinat de soție, de fiica cea mică și de o verișoară stabilită în Germania. Mă încearcă emoțiile pentru că tot ceea ce este legat de familie se transpune în acest lucru, deși după ce am ajuns acasă cei din familie mi-au spus că prea mult emoțiile mele le-am arătat. Este o stare pe care pur și simplu nu o pot controla. "

Relu Pănescu a mai mărturisit că a fost dezamăgit de zâmbetul afișat de colegi la plecare, deși a spus că simțit mereu că a fost doar acceptat în grup, nu și primit cu brațele deschise:





„Este totalmente surprinzător să văd toți colegii mei zâmbind.(...) Nu am fost primit cu brațele deschise. Nu am fost primit cu drag. Nu am fost primit cu căldură. Eu am fost acceptat de nevoie. Dar nu m-au dus ei în spate.”