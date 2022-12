Rita Ora, certată de fani pentru că poartă costume de baie prea mici. În ce ipostază a apărut artista pe rețelele sociale

Recent, autoarea hitului "Let You Love Me" și-a bucurat fanii de pe Instagram cu o serie de imagini făcute pe plajă, în vacanța exotică în care a plecat de sărbători alături de soțul ei, regizorul Taika Waititi.

Aflată la un resort de lux, Rita Ora a făcut mai multe fotografii îmbrăcată într-un costum de baie minuscul, albastru, la care a accesorizat brățări aurii, din metal, și o fustă în aceeași nuanță cu cea a costumului de baie.

La vederea fotografiilor, fanii nu au putut ignora cât de bine arată artista. Nu doar că bikini-ul îi scoate în evidență abdomenul scultat, însă fiind atât de mic, îi evidențiază și bustul generos. Pe de altă parte, câțiva internauți răutăcioși au ținut să comenteze faptul că aceasta poartă mereu costume de baie cu un număr mai mic:

"Tu porți vreodată costume de baie mărimea ta?", "Ar trebuie să-ți faci o programare la M&S, să descoperi mărimea ta la sutien".

