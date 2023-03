Roberto Cavalli, tătic la 82 de ani! Designerul de modă are o iubită cu 45 de ani mai tânără

Creatorul de modă italian, cu o avere estimată la peste 500 de milioane de dolari, mai are cinci copii din două căsnicii anterioare.

Italianul a declarat recent într-un interviu pentru revista Novella 2000, potrivit Daily Mail: “Sandra se simte bine, copilul, care s-a născut acum o săptămână chiar aici, în Florența, este adorabil și a fost foarte emoționant să-l văd imediat după ce s-a născut”.

Roberto Cavalli i-a spus jurnalistei că a ales numele Giorgio, în semn de omagiu pentru tatăl său, care a fost împușcat de naziști aproape de sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

"Îl cheamă Giorgio, ca și bunicul său, tatăl meu... pe care naziștii l-au împușcat în masacrul de la Cavriglia când aveam patru ani", a declarat italianul.

Creatorul de modă are doi copii: Tommaso și Cristina, cu prima soție, Silvanella Giannoni. Cei doi s-au căsătorit în 1964 și au divorțat 10 ani mai târziu. El s-a căsătorit apoi cu creatoarea de modă austriacă Eva Maria Duringer în 1980, cu care a avut trei copii: Robert, Rachele și Daniele.

Cei doi au divorțat în 2010, iar Roberto se întâlnește cu modelul suedez Sandra Nillson din 2014.

În 2015, Roberto i-a cumpărat Sandrei, care este cu 45 de ani mai tânără decât el, o insulă privată în țara ei natală, Suedia. (Vezi cu imagini cu iubita lui Roberto Cavalli în GALERIA FOTO de mai jos)

El i-a dăruit Sandrei insula Stora Rullingen, în valoare de 2,2 milioane de lire sterline, în largul coastei Strängnäs, la aproximativ 80 de kilometri est de Stockholm.

Drama care i-a marcat viața lui Roberto Cavalli

Creatorul de modă a avut o copilărie dificilă. Moartea tatălui său l-a lăsat mut până la vârsta de 18 ani. El a dezvăluit: "Nu am avut o copilărie ușoară. Tatăl meu a fost pur și simplu ucis de germani în iulie 1944, într-un raid asupra Castelnuovo dei Sabbioni. Era topograf, lucra la o mină din Valdarno... Nu am vorbit până la 18 ani. Dar viața a fost blândă cu mine (și am fost) răsplătit... pentru tot”.

Fotografii: Getty Images