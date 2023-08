Românca și milionarul care administrează Statuia Libertății, vacanță pe litoralul românesc. Ea a făcut furori în costum de baie

Timișoreanca a venit în vacanță în România alături de soțul ei american și de cei doi băieți ai lor. Cei patru s-au distrat de minune pe litoralul românesc. Tânăra de 32 de ani a împărtășit cu urmăritorii din mediul online locurile pe care le-a vizitat în escapada în România, precum și momentele pe care le-a petrecut cu cei dragi rămași acasă, în Timișoara. Soțul și copiii s-au bucurat de locuri frumoase și de rudele de aici, dar și de experiențe noi și diferite față de cele din New York, acolo unde locuiesc.

Bradford Aaron Hill este cu 34 de ani mai mare decât Iasmina, dar asta nu i-a împiedicat să-și facă o familie frumoasă și să fie fericiți împreună.

Iasmina, deși este mama a doi copii, arată impecabil și a făcut senzație la plajă în costum de baie.

Românca și Bradford sunt împreună de opt ani, iar în 2018 au făcut o nuntă spectaculoasă, în incinta Rockefeller Plaza din New York, urmată de o lună de miere într-un resort exclusivist din Miami.

Tânăra de 32 de ani l-a cunoscut pe administratorul Statuii Libertății în 2014, timp ce aceasta se afla pentru câteva luni în SUA, într-un program dedicat studenților.

"Am plecat cu Work & Travel, la master. Am avut un scop, să rămân acolo, am fost îndrăgostită de Manhattan. Am ales orașul New York pentru că mi s-a spus că pot lucra la Statuia Libertății. M-am dus și asta a fost. N-am să uit când am ieșit din metrou. Simțeai pulsul, pentru că e un oraș agitat. La Statuie a fost fain, dar foarte agitat. Inițial, am servit mâncare. Am venit printre primii și de asta aveau nevoie. Apoi au văzut că mă pricep la oameni și m-au pus hostess, să conduc oamenii la cafenea. A fost fain. L-am observat, dar nu știam cine este, în schimb mi-am dat seama că nu era un client. Venea să-și ia masa și îl salutam, îl conduceam. Îi zâmbeam și într-o zi m-a întrebat dacă vreau să merg la un concert Katy Perry, am zis: 'Sigur că da'. Am vrut să merg la concert. Ne-am simțit foarte bine. Am sărit să-l pup, așa zice el, eu zic că el a făcut primul pas. A fost un fel de întâlnire, dar nu neapărat. Apoi m-am întors în țară în toamnă și am ținut legătura. M-a vizitat în România, în București, pentru că eram la facultate. Ne-am tot vizitat și, după ce am terminat masterul, m-am întors în America și am lucrat în continuare pentru el, dar în domeniul meu, eu am făcut relații publice și social media. Am avut viză de lucru, am aplicat la master acolo, iar după mi-am obținut green card tot prin serviciu. După ne-am și căsătorit. M-a atras la el că a fost atât de gentleman, era așa de timid, de modest, în ciuda faptului că era patron", povestea acum ceva vreme Iasmina despre cum i s-a schimbat viața în decurs de câțiva ani.

Sursă foto: Facebook Iasmina Milutinovici-Hill