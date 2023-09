Romina Ferrari, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Veneția

Astfel, tânăra și-a amintit:

"Ne-am întâlnit prin compania sa, eu am încercat să îi vând un avion, ne-am întâlnit pe aeroportul dn Linate, eu eram angajată de 3 zile, trebuia să aterizeze, m-am dus să îi vizitez avionul, apoi l-am cunoscut pe Pierro; după un an de zile în care am încercat să îi vând un avion, deja îmi pierdusem speranța, m-a sunat."





A mărturisit că a avut nevoie de timp să se acomodeze cu viața tumultuoasă a afaceristului, dar avea o oarecare experiență la nivel de interacțiune socială și calități necesare pentru asta și acest lucru a ajutat-o:

Piero Ferrari (78 de ani) este vicepreședintele Ferrari și unul dintre acționarii companiei pe care a fondat-o tatăl lui, Enzo Ferrari. Miliardarul a fost însoțit la cea de-a 80-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția de frumoasa lui soție. Unul dintre cele mai așteptate filme promivate la Festival este pelicula „Ferrari”, a lui Michael Mann, o capodoperă cinematografică despre viața legendarului Enzo Ferrari.

Tânăra în vârstă de 35 de ani a postat pe contul de Instagram o fotografie în care apare alături de soțul ei și efectiv strălucește într-o rochie roșie, spectaculoasă.

Vedeți apariția fabuloasă, dar și alte imagini cu Romina, în Galeria Foto



Romina este originară din București, iar în vara lui 2021 s-a căsătorit în mare secret cu moștenitorul imperiului Ferrari. Nunta a avut loc în sudul Italiei, într-o locație de basm, iar mirii au avut parte de un recital din partea celebrului Albano.

Vedeți apariția fabuloasă, dar și alte imagini cu Romina, în Galeria Foto

Fotografii: Instagram Romina Gingașu /

Rocco Iannone Instagram

Profimedia Images/ Getty Images