Rona Hartner, diagnosticată din nou cu cancer: „A fost un șoc, dar mi-am dat seama că Dumnezeu mă iubește!”

În trecut, vedeta a învins boala după un tratament dur și a reușit să se întoarcă pe scenă, locul pe care-l iubește cel mai mult. Rona a fost diagnosticată cu cancer la colon și la ficat în urmă cu mai mulți ani.

„În 2019 am terminat chimioterapia, mi-a trebuit un an să îmi revin. Ai nevoie practic de 5 ani ca să îți revii definitiv, dar eu am reușit să fac asta după un an pentru că m-am imunizat înotând în apă rece de mare și mi-am revenit mult mai repede și am eliminat mult mai mult toxinele, dar dacă ai un regim normal de viață, îți trebuie cam 5 ani ca să elimini chimioterapia din corp”, povestea Rona Hartner, la un moment dat.

Din păcate, vedeta a primit recent un diagnostic crunt: cancer la plămâni cu metastaze.

„A apărut un cancer în faza patru, din nou, pe fond de stres sigur și mă lupt cu el. Acum aștept rezultatele de la biopsie și o să fac ce am de făcut. Nu simt nimic fizic, în sensul că este obositor să ai un cancer în corp, deci da, am o stare de oboseală permanentă. Am un suflu foarte scurt și nu prea reușesc să respir destul de bine ca să pot să cânt la capacitate, dar o să încerc, dacă văd că nu o să mă descurc, o să anulez spectacolele pe o perioadă și le reiau după ce îmi revin. Practic, de două luni tușeam continuu. Am fost să văd foarte mulți doctori în Franța, care nu mi-au găsit niciun diagnostic. Și atunci m-am dus în România la un pneumolog român foarte bun, care m-a auzit o singură dată tușind și m-a trimis imediat la radiografie. Mi-a zis că s-a găsit o pneumonie atipică și mi-a zis doctorița că, după părerea ei, este ceva mult mai grav ”, a declarat Rona Hartner la Antena Stars.

„M-am dus în Franța și am început să fac niște investigații și pe 12 iulie a picat diagnosticul, pentru că cine caută, găsește. Diagnosticul spunea pur și simplu că am cancer în faza patru, deja este cu metastaze. Recunosc că pe moment am plâns, pentru că nu m-am așteptat la asta. A fost un șoc, dar mi-am revenit și mi-am dat seama că Dumnezeu mă iubește și că dacă această boală a ajuns la mine iarăși, este pentru m-am epuizat anul ăsta mult prea mult, că trebuia să am mai multă grijă de mine. M-am epuizat și fizic, și emoțional. Cancerul e legat de niște șocuri pe care le trăim”, a adăugat artista.

Fotografii: Facebook