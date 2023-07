Rona Hartner, mesaj pentru fani, după ce a fost diagnosticată din nou cu o formă de cancer

A fost depistată cu alt tip de cancer, în stadiu avansat. Pentru o televiziune mondenă, citată de cancan.ro, Rona a transmis un mesaj pentru toți cei cre o apreciază:

„Am aflat că nu a recidivat cancerul, dar ca am un alt cancer. La plămâni cu niște metastaze la creier. Recunosc că m-am întristat. E fază patru, cam avansat. Dar m-am gândit – de ce să mă întristez, ia să dau telefon tuturor prietenilor, preoților pe care îi știu și să îi pun să se roage. Vă rog și pe voi să vă rugați! Nu știu ce desfășurare va avea. Se comportă cam agresiv!”

„Practic de două luni tușeam continuu. Am fost să văd foarte mulți doctori în Franța, care nu mi-au găsit niciun diagnostic. Și atunci m-am dus în România la un pneumolog român, foarte bun, care m-a auzit o singură dată tușind și m-a trimis imediat la radiografie. Mi-a zis că s-a găsit o pneumonie atipică și mi-a zis doctorul că după părerea ei, este ceva mult mai grav.





M-am dus în Franța și am început să fac niște investigații și pe 12 iulie mi-a picat diagnosticul, pentru că cine caută, găsește. Diagnosticul spunea pur și simplu că am cancer în faza patru. Deja este cu metastaze. Recunosc că pe moment am plâns, pentru că nu m-am așteptat la asta. A fost un șoc, dar mi-am dat seama că Dumnezeu mă iubește și că dacă această boală a ajuns la mine iarăși este pentru că prima dată nu a fost tratată bine, pentru că a fost și oricum e altă boală. M-am epuizat anul ăsta mult prea mult."

Rona a fost diagnosticată cu cancer la colon și la ficat în urmă cu mai mulți ani. A învins boala după un tratament dur și a reușit să se întoarcă pe scenă.

„În 2019 am terminat chimioterapia, mi-a trebuit un an să îmi revin. Ai nevoie practic de 5 ani ca să îți revii definitiv, dar eu am reușit să fac asta după un an pentru că m-am imunizat înotând în apă rece de mare și mi-am revenit mult mai repede și am eliminat mult mai mult toxinele, dar dacă ai un regim normal de viață, îți trebuie cam 5 ani ca să elimini chimioterapia din corp”, povestea Rona Hartner, la un moment dat.

