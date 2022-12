Roxana Ionescu se întoarce în televiziune?

Din când în când publică fotografii pe Instagram, unde nu se sfiește să apară și nemachiată, dar stă destul de departe de lumea showbiz-ului. Cu toate acestea, a declarat pentru ego.ro

„Habar nu am și niciodată nu o să mai spun niciodată. Am spus de foarte multe ori, nu neapărat cu treaba asta, am spus așa, în general, în viață: “Eu? Niciodată nu o să fac treaba aia!” Și am făcut. Depinde de televiziuni, depinde dacă mi se va oferi ceva ce pot să fac, dacă o să îmi permită timpul, dacă o să îmi permită distanța. Dacă astrele se aliniază, cu siguranță o să mă mai vedeți la televizor.”





„Un proiect care să se filmeze în maxim 3 luni și care să nu fie chiar zi de zi. Acum, ca și content să zic acum, habar n-am. Dacă aș știi exact ce merge și ce ar prinde publicului, aș propune eu, aș vrea să fac asta. Ceva de divertisment, clar, ceva care să nu fie zilnic și nu mai mult de 3 luni.

Naveta am mai făcut la începutul relației noastre, 5 ani de zile am făcut naveta. Aș zice că sunt obișnuită. Și da, pentru un lucru frumos și care să mi se potrivească mânușă aș face lucrul acesta."

Roxana Ionescu a intrat în televiziune acum 19 ani și a devenit cunoscută drept „Mama Natură”.

