Roxana Vancea a stârnit reacții acide în mediul online, după ce a postat o poză before and after cu silueta ei: „Ce boală ai...”

Trupul Roxanei Vancea a trecut prin mai multe schimbări de-a lungul timpului, fiind bine cunoscut faptul că vedeta a oscilat în greutate, ba chiar, la un moment dat, a avut probleme cu kilogramele în plus, pe vremea când era asistentă Tv. În timp, șatena a descoperit pasiunea pentru sport, iar stilul de viață sănătos a devenit o prioritate pentru ea. Sala de fitness fiind locul în care Roxana își găsește adevărata liniște.

Tot efortul pe care l-a depus nu a fost în zadar, căci în sala de forță și-a cunoscut și sufletul pereche, pe tatăl fiului ei.

Roxana Vancea se laudă cu o siluetă de invidiat și nu îi este deloc rușine să recunoască că în trecut a fost mai plinuță, astfel a postat o poză before and after cu evoluția pe care a avut-o trupul ei.

Ei bine, comentariile răutăcioase nu au fost trecute cu vederea, o internaută a întrebat-o pe Roxana Vancea ”ce boală ai?”. Reacția vedetei nu a întârziat să apară, într-o notă de amuzament, aceasta i-a spus că:„tu ai, pe mine”

”Cand poza ta de profil e facuta cu un filtru cu fața altei femei, n-ai voie sa comentezi despre infatisarea cuiva de pe pamantul asta”, i-a mai scris vedeta la comentariu, ulterior.

Sursă foto: Facebook