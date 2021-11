Roxana Vancea, primele declarații după nașterea băiețelului. Cum se simte vedeta

Vedeta a născut ieri, 17 noiembrie, la un spital de stat din București. Ea le-a făcut o bucurie internauților și a postat o fotografie emoționantă, în care își ține bebelușul de mână.

Antrenoarea de fitness a ales să nască natural. "Sunt bine, am născut natural, fără epidurală, fără nimic. Ca bunica. Bebele a cântărit la naștere 3.200 kg și are 51 de centimetri. Este sănătos. Sănătoasă sunt și eu. Am născut la stat, la Spitalul Filantropia. Doamne ajută! Vreau acasă!", a declarat Roxana pentru Click!.

Acum, bruneta abia așteaptă să ajungă acasă cu micuțul ei. Acolo îi așteaptă Dragoș și Milan, fiul sportivului dintr-o altă relație. Roxana Vancea și Dragoș Paiu s-au căsătorit anul trecut și se înțeleg de minune.

“Dragoș a fost antrenorul meu REAL pe tot parcursul sarcinii. M-a ajutat să rămân motivate, să mănânc ce trebuie, să mă mișc, să nu îmi pierd încrederea în mine, să mă văd mai frumoasă decât cu siguranță sunt, să mă bucur de tot ce trăim. Iar Milan completeaza perfect orice peisaj”, scria Roxana pe Instagram în luna a opta de sarcină.

Fotografii: Instagram

