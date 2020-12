Roxen, reprezentata României la Eurovision 2021: "A fost un an la care nu ne-am așteptat, dar tot răul spre bine"

A dovedit deja multe când a fost aleasă să reprezinte România la Eurovision, dar mai are de arătat. Mai ales că Eurovision 2020 a fost amânat din cauza pandemiei cauzate de noul coronavirus, așa că Roxen a fost confirmată ca fiind reprezentanta României la Eurovisn 2021

Ca să o cunoaștem mai bine, ne-a acordat în exclusivitate un interviu despre tot ce a însemnat pentru ea un an imperfect, ca 2020, unde a reușit totuși să construiască momente PERFECTE.

A fost un an complex, hai să îi zicem așa! Cum l-ai descrie tu 2020?

A fost un an la care nu ne-am așteptat, asta e clar, un an în care am trăit cele mai diverse sentimente, de la liniște și încredere, la panică și teama de necunoscut. Am avut parte de tot felul de provocări, unele mai puțin plăcute, altele extrem de frumoase, pe care le păstrez în minte și în suflet. 2020 a fost un an delicat din multe puncte de vedere, însă în final a fost un an care m-a învățat multe lucruri, în care am avut timp să stau cu mine și să mă ascult, în care am găsit soluții pentru probleme pe care nu mi le imaginam cu un an în urmă. Așa că, tot răul spre bine.

Ce ți-a lipsit cel mai mult în acest an, în afară de scenă, pentru că asta a fost, din păcate, drama tuturor artiștilor….

Bineînțeles, cel mai mult mi-au lipsit concertele, însă pe lângă ele, mi-a fost și-mi este dor de întâlnirile lungi cu prietenii și colegii mei, de discuțiile interminabile cu ei face to face, de vacanțele fără restricții, de familia mea.

Ce ți-a adus totuși 2020, neașteptat de bun?

Colaborări neașteptate, dar dorite, iar aici mă refer în primul rând la colaborarea cu Warner Music. Global Records a devenit în această vară reprezentantul Warner Music în România, iar eu sunt unul dintre artiștii din portofoliul Global ale căror piese sunt distribuite și promovate la nivel internațional de către celebra casă de discuri. Apoi sunt toate piesele lansate anul acesta, proiectele în care am fost implicată, colaborarea cu Alexander Rybak pentru piesa Wonderland, pisicuța pe care am adoptat-o și iepurașul care mi-a fost dăruit după filmările clipului Wonderland. 2020 mi-a mai adus și câteva nominalizări importante la The Artist Awards, pentru care nu pot fi decât foarte fericită și recunoscătoare. Dacă se va întâmpla să câștig un premiu, asta vom vedea luna aceasta la PRO TV, când va fi difuzat show-ul, iar eu voi încheia anul cu zâmbetul pe buze și sufletul plin de recunoștință și bucurie.

Ce îți dorești să primești concret de sărbători?

Îmi doresc să fim sănătoși și liniștiți, atât. Nu-mi doresc nimic mai mult anul acesta. Sănătatea este cea mai importantă și, dacă o avem, le putem rezolva pe toate și ne putem gândi și la alte cadouri.

Care e cel mai frumos și original cadou de care ai avut parte?

Nu am avut parte de cadouri originale până acum, de ceva care să mă marcheze. Cadouri frumoase, da, toate au fost frumoase la timpul lor și au reprezentat ceva pentru mine. Nelipsitele pijamale, pe care cred că orice copil le primește de Crăciun, dulciuri și fructe, jucării atunci cănd eram mică. În ultimii ani, mi-am dat seama că cel mai importnt este să fim împreună de sărbători, să ne bucurăm de magia lor și să fim liniștiți. Cadourile completează acest lucru, dar nu sunt un must.

Dar cel mai frumos și original cadou pe care l-ai făcut?

Am încercat mereu să le dăruiesc celor dragi mie lucruri de care aveau nevoie sau pe care și le doreau. Nu am fost extrem de creativă la acest capitol, dar mă voi revanșa, promit.

Descrie-mi cel mai frumos și special Crăciun pe care l-ai avut până acum…

În fiecare an, de Căciun, sunt acasă, cu familia mea. Fiecare sărbătoare e originală în felul ei, pentru că reprezintă o nouă etapă a vieții, care vine și ea cu alte provocări și povești. Când eram mică, mergeam la colindat, asta era cea mai mare bucurie pentru mine.

Cum arată pentru tine sărbătorile PERFECTE? Dacă le-ai trăit deja, cum au fost? Dacă nu, cum vrei să fie?

Dacă ne referim la Crăciun, îmi doresc să fie în familie, ca de fiecare dată, cu povești frumoase, colinde și odihnă. De Anul Nou, aș vrea să fiu împreună cu prietenii mei și să consum în cel mai frumos mod energia acumulată de Crăciun.

Dar pe plan personal, ce îți dorești cel mai tare, în afară de sănătate?

Să bucur cât mai mulți oameni cu muzica mea. Muzica este cea care mă face fericită și care mă definește, așa că mi-aș dori să ajungă la cât mai mulți oameni din lumea întreagă, iar ei să rezoneze cu ea și să le fie aproape. Nu îmi doresc lucruri materiale, niciodată nu cred că mi-am dorit ceva atât de tare. Dacă am muzică și posibilitatea de a cânta oriunde, oricând, atunci sunt fericită și împlinită.

PE PRO TV PLUS PUTEȚI VEDEA CE A RĂSPUNS ROXEN LA "ÎNTREBAREA MESEI ROTUNDE":

FOTO: ARHIVĂ PERSONALĂ