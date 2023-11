Ruby a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat complet dezbrăcată în partea de jos a corpului

Ruby este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de la noi din țară, aceasta făcându-se remarcată atât datorită talentului său, cât și aspectului fizic de invidiat. Vedeta nu se sfiește să se fotografieze în ipostaze incendiare, care imediat stârnesc imaginația bărbaților care o urmăresc.

Dacă oamenii s-au obișnuit deja cu Ruby îmbrăcată în costum de baie, ultima imagine distribuită pe rețelele de socializare a luat pe toată lumea prin surprindere. Bruneta s-a pozat în pat, purtând doar un top minuscul și... cam atât. În partea de jos, aceasta a ales să rămână complet dezbrăcată și să își acopere zona intimă cu mâna.

Nu este prima dată când Ruby se afișează în astfel de ipostaze. În trecut, vedeta a apărut la petrecerea VIVA purtând o rochie extrem de mulată și scurtă, care i-a scos în evidență formele:

„Dress code-ul în seara asta a fost A touch of green. Așa că am abordat subiectul într-un mod sustenabil și m-am înfoliat în folie alimentară (ca o gustare ce sunt) făcută din materiale reciclabile. Am făcut economie de resurse azi. Reduce. Reuse. Recycle”, a scris Ruby la Instastory în dreptul unui clip în care dădea un interviu.

Sursă foto: Ruby/Facebook