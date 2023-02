Ruby, din Paris, capitala iubirii: "Am fost așa de emoționată"

Mai mult, artista a transmis despre călătoria legată și de noua piesă:

"Am venit special pentru lansarea piesei care are același nume! M-am hotărât alaltăieri să vin, a fost o decizie foarte spontană, luată chiar noaptea și mă bucur că am venit pentru că astfel am și mai mult context."

După single-ul realizat în colaborare cu Alex Velea, Ruby a lansat „Paris", o piesă foarte diferită de cele de până acum și plină de suflet.





Mai mult, despre noua piesă, Ruby a povestit:

"Am fost așa de emoționată că m-am trezit la 5 dimineața și m-am tot uitat la ceas. Mă simt foarte obosită așa că în loc să mă duc să vizitez Muzeul Luvru, să mă duc la Palatul Versailles să mă duc să mănânc ceva mi-am propus să dorm și să mă odihnesc astăzi. Am așteptat lansarea piesei, am comunicat prietenilor mei despre asta, am fost la micul dejun, apoi la sala și deja sunt epuizată", a mărturisit pentru WOWbiz.ro.

"Mie nu îmi iese nici măcar un truc. Ori nu am învățat eu unul eficace. Nu știu niciun truc care să funcționeze. Eu în general sunt o persoană emotivă, foarte sensibilă și pun foarte mult suflet în ceea ce fac și e normal ca atunci când lucrurile ajung la sufletul tuturor să ai așa niște goluri în stomac.





"Eu sunt foarte emotivă, am goluri în stomac tot timpul și dacă îmi trece un mic gând prin cap că cine știe ce și mă emoționează eu sunt acolo cu el cu totul", a povestit Ruby pentru aceeași sursă.

