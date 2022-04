Ruby și-a surprins fanii de pe Instagram: „Nu pot să filmez aici, sunt în penitenciar”

Celebra cântăreață se pregătește să joace într-un film, iar unele scene au fost filmate într-o pușcărie. Astfel că Ruby nu a ratat ocazia de a se filma în penitenciar și de a posta imaginile pe Instagram, pentru ca fanii ei să o vadă.

„Nu pot să filmez aici, sunt în penitenciar. N-am glumit, n-am voie să vă spun, nici n-am voie să filmez, ce fac eu acum e ilegal, practic poate să mă întoarcă de unde am ieșit, poate să mă bage la mititica, pe acolo se intră la mititica, dar eu am ieșit. Sunt mititică și cumințică eu. Să înțelegeți, de astăzi am început filmările unei foarte mari producții cinematografice. Am filmat aici pe mititica și mă duc acăsică. Pa, m-am eliberat”, a spus Ruby pe instastory.

