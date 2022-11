S-a aflat de ce au divorțat Tom Brady şi Gisele Bundchen! Cei doi împart o avere de 650 milioane de dolari

Tom Brady şi Gisele Bundchen erau căsătoriți din februarie 2009 și au împreună doi copii: Benjamin Rein, născut în 2009, şi Vivian Lake, în 2012. Tom Bradly, considerat cel mai bun quarterback din istoria NFL, mai are un băiat din relația cu Bridget Moynahan.

Potrivit presei americane, starul NFT a strâns, de-a lungul carierei sale, o avere estimată la 250 milioane de dolari, iar modelul, Gisele Bundchen, ar avea 400 milioane de dolari.

Vestea că cei doi au pus capăt căsniciei după nu mai puțin de 13 ani a venit ca un șoc pentru toată lumea, iar mesajele pe care le-au postat pe rețelele de socializare sunt de-a dreptul emoționante.

„În ultimele zile, eu și soția mea am finalizat divorțul după 13 ani de căsnicie. Am luat această decizie în mod amical și cu recunoștință pentru timpul petrecut împreună. Am fost binecuvântați cu doi copii minunați. Vom fi în continuare părinții lor și ne vom asigura că vor primi iubirea și atenția pe care o merită.

Desigur, este dureros și dificil. Oricum, ne dorim tot ce e mai bun pentru celălalt și vom vedea cum vor fi scrise următoarele capitole din viețile noastre”, a scris marele sportiv.

La rândul său, Gisele Bundchen a confirmat despărțirea, dar și faptul că a rămas în relații bune cu fostul partener de viață.

„Eu și Tom ne-am despărțit în condiții bune. Prioritatea mea au fost mereu copiii pe care-i iubesc din toată inima. Decizia de a încheia o căsnicie nu e niciodată ușoară, dar ne-am îndepărtat și, chiar dacă e greu să treci prin așa ceva, mă simt binecuvântată pentru perioada în care am fost împreună și îi doresc numai bine lui Tom”, a scris supermodelul.

Sursă foto: Getty