Sabrina Ionescu, baschetbalista de origine română care l-a cucerit pe Kobe Bryant, revenire spectaculosă în WNBA

Sabrina Ionescu s-a născut în Walnut Creek, California, după ce părinții ei au părăsit România în jurul anului 1990. Tatăl ei a plecat primul, în 1989, și a reușit să-și aducă soția și fiul mai mare abia în 1995. Un salariu de șofer de taxi, apoi veniturile înregistrate din crearea unei firme de închiriat limuzine, i-au permis lui Dan Ionescu să pună bazele unei cariere în baschet pentru fiica lui.

În vârstă de 23 de ani, Sabrina Ionescu este legitimată la clubul New York Liberty, în Liga feminină de baschet – WNBA. A ajuns aici după ce a surprins pe toată lumea cu evoluțiile ei din facultate, la clubul Oregon Ducks.

La începutul anului 2020, Sabrina Ionescu a devenit primul jucător de baschet din divizia universitară care înscrie 2.000 de puncte, 1.000 de pase decisive și 1.000 de recuperări, toate pentru Oregon Ducks.

Kobe Bryant însuși a lăudat-o și i-a prevăzut un viitor strălucit în baschet.

Sabrina Ionescu, despre Kobe Bryant: „Viziunea lui despre mine era mai mare decât a mea”

La 24 februarie 2020, Sabrina Ionescu a fost una dintre puținele persoane selectate de familie să vorbească la evenimentul de comemorare a lui Kobe Bryant și a fiicei lui, Gianna. Atunci sportiva a dezvăluit ce i-a spus Kobe Bryant la prima lor întâlnire față în față, moment care i-a schimbat viața.

„Ne-a felicitat pentru victoria din acea zi, dar a spus – și nu voi uita asta niciodată – nu-ți pune singură bețe în roate. Voia să spună să nu mă odihnesc, să continui să muncesc, să controlez ceea ce pot. Titlul național nu era departe, iar scopul nostru era să câștigăm tot”, a spus ea în fața mulțimii de la Staples Center.

Sabrina Ionescu mărturisește că marele Kobe este mentorul ei, care i-a prevăzut un viitor mai strălucit decât a îndrăznit ea să spere.

„Viziunea lui despre mine era mai mare decât a mea. Dar, mai important, el nu a apărut în viața mea și apoi a plecat. El a rămas”, a dezvăluit sportiva.

O accidentare și o revenire promițătoare

În iulie 2020, Sabrina Ionescu a debutat în WNBA cu New York Liberty din postura de cea mai bună jucătoare a diviziei universitare. În al doilea meci pentru echipă a înscris 33 de puncte, a dat 7 pase decisive și a reușit 7 recuperări, toate în 34 de minute de joc.

În al treilea meci în WNBA, la 31 iulie, ea s-a accidentat la glezna piciorului stâng, fiind scoasă din joc pentru tot restul anului. În aprilie 2021, Sabrina Ionescu și-a reluat antrenamentele în noua bază de pregătire din Brooklyn a echipei.

„Nu am stat niciodată atât de mult departe de joc, așa că am deschis ochii și m-a făcut să apreciez ceea ce am, atunci când am”, a spus ea într-un interviu acordat ESPN.

Echipa ei a terminat ultima în ligă, anul trecut, însă Sabrina Ionescu spune că „nu există limită pentru ceea ce putem realiza”.

