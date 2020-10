Salma Hayek, în pași de dans cu bufnița prin casă

Anul trecut, în februarie, Salma Hayek le spunea fanilor de pe contul de socializare că a luat acasă o bufniță rănită. După ce a îngrijit-o, nu s-a îndurat să o elibereze în natură, iar acum bufnița împarte casa cu celebra actriță.

Salma Hayek o răsfață cât e ziua de lungă cu îmbrățisări și pupici. Recent, actrița a postat pe Instagram un filmuleț în care apare dansând prin casă cu bufnița. “Începe săptămâna sărutând pe cineva înainte să zboare”, a scris Salma lângă video.

Vezi mai multe imagini cu Salma Hayek și bufnița ei în galleria foto de mai jos

Salma Hayek este o mare iubitoare de animale

Salma Hayek iubește animalele și are casa și curtea plină. „Am cinci cai, patru alpaca, o pisică, opt câini, un hamster, cinci papagali, doi pești… sunt sigură că uit ceva! Știi, e ca la Oscaruri, mereu uiți pe câte cineva. Ah, am uitat! Am iepuri, am curcani, 20 de găini. Atenție cu iepurii, cumpărați doar unul!”, declara actrița în urmă cu câțiva ani în emisiunea lui Ellen Degeneres.

Fotografii: Instagram/ Getty Images

