Sandra Izbașa, superbissimă într-o rochie roz. Ce declarație i-a făcut soțul ei?

A fost declarată cea mai frumoasă gimnastă din România și asta pe drept cuvânt. Căci Sandra Izbașa este o blondă autentică cu trăsături de zeiță. Iar frumusețea îi este dublată și de o performanță pe măsură în sport: a participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice, în 2008, la Beijing, unde a urcat pe prima treaptă a podiumului la sol și a obținut bronzul cu echipa, dar și în 2012, la Londra, unde a cucerit titlul olimpic la sărituri.

Pe 18 iunie, tocmai a împlinit vârsta de 32 de ani și, la mai bine de 6 ani de când a lăsat sportul de performanță, are un corp fără cusur. Mai mult, acum are un nou look, cu părul ei blond tuns bob scurt, care îi accentuează și mai mult trăsăturile frumoase ale feței.

De altfel, Sandra a fost mereu preocupată de aspectul său și i-a plăcut să fie în prim-plan, cochetând cu actoria și cu modellingul. Iar, într-una dintre recentele sale apariții, arată splendid, ca un star de cinema.

Îmbrăcată cu o rochie fuchsia scurtă, fără mâneci, mulată pe corp și cu o fundă supradimensionată drept principal accesoriu, Sandra Izbașa pare coborâtă direct de pe catwalk. Judecând după ținuta sa, dar și după cea a soțului ei, Răzvan Bănică, cei doi au fost invitați la o petrecere importantă.

În tot cazul, soțul i-a făcut o declarație publică pe care orice fată și-ar dori s-o audă de la iubitul său: „Ești «vinovată» pentru fiecare zâmbet și hohot de râs! Să vă fie și vouă numai bucurie! ☀️“, a scris Răzvan Bănică pe contul său de Instagram, în dreptul unei fotografii cu ei doi la fel de îndrăgostiți ca la nunta lor de anul trecut, a cărei aniversare se apropie (31 iulie).

FOTO: Instagram