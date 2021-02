Sandra și Adrian Mutu au aniversat șase ani de iubire! Ce declarații de dragoste și-au făcut cei doi

De Valentine’s Day, cuplul a avut un motiv în plus să celebreze iubirea. Adrian Mutu și soția sa, Sandra, au aniversat șase ani de relație chiar pe 14 februarie. Cei doi au făcut schimb de declarații de dragoste pe conturile de Instagram.

„Cadoul meu pentru tine cu ocazia aniversării este insignifiant în comparație cu fericirea pe care mi-o oferi în fiecare zi, cu iubirea pe care mi-o porți și cu familia fericită pe care am creat-o împreună. Te iubesc din ce în ce mai mult, pe măsură ce timpul trece. Mă bucur că aniversăm încă un an împreună. La mulți ani, soția mea!”, a scris cel poreclit Briliantul pe Instagram.

La câteva ore distanță, Sandra a postat și ea un mesaj de dragoste pentru soțul ei și o fotografie de cuplu.

“Nu contează cu adevărat ce ai în viață, ci pe cine ai alături când treci prin viață, iar eu..te am pe tine, iubitul meu! Sunt recunoscătoare pentru tot ce am realizat împreună și pentru faptul că am devenit nu doar o familie fericită, dar și o echipă reușită! TE IUBESC, acum și mereu!”, a scris Sandra pe contul de socializare.

Adrian și Sandra Mutu s-au căsătorit în 2015 și au un băiețel, în vârstă de 3 ani, pe nume Tiago.

