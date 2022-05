Sânziana Buruiană alăptează de peste șase ani și jumătate, fără întrerupere. Vedeta vrea să intre în Cartea Recordurilor

Vedeta a surprins pe toată lumea cu ceva timp în urmă când declara că încă își alăptează fetița, care pe atunci avea 5 ani. Vedeta a continuat totuși să alăpteze până în momentul de față, după ce a adus-o pe lume pe a doua fiică a ei.

Astfel, aceasta alăptează de peste șase ani și jumătate, fără oprire. “Chiar aș putea să intru în Cartea Recordurilor. Nu știu care a fost cel mai mare record, însă eu am deja șase ani și jumătate de alăptat neîntrerupt, pentru că mai întâi am alăptat-o pe Iza, foarte mult timp, iar apoi s-a născut cea mică și nu am făcut deloc pauză. Le sfătuiesc pe toate femeile să facă lucrul acesta, pentru că imunitatea fetelor este foarte bună. Ele trec peste orice răceală foarte, foarte repede”, a declarat aceasta într-o emisiune TV, potrivit spynews.ro.

Sursă foto: Instagram