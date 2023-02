Sarah Dumitrescu, fiica Anamariei Prodan, primele declarații despre accidentul de mașină în care a distrus bolidul de 80.000 de euro

Pasionată de mașini, Sarah Dumitrescu a dezvăluit că a primit la majorat un bolid alb, în valoare de 80.000 de euro, care a fost făcut praf în urmă unui accident de circulație petrecut în SUA. Deși s-a întâmplat în urma cu câțiva ani, fiica impresarei a oferit acum câteva informații despre accidentul care a îngrijorat-o teribil pe mama ei:

„Da, chiar îmi plac maşinile. Când am terminat liceul, am primit un Porsche Cayenne alb. Nu-l mai am. Din nefericire, nu-l mai am. Am făcut un accident destul de grav. Acum am un Range Rover în America şi aştept să-l aduc aici. Aş investi în maşini, dar aici pot să-i dau puţin credit mamei. Îmi doresc un BMW I8, de când sunt mică îmi doresc. Mama e puţin panicată, crede că e prea rapidă pentru mine. Altă maşină pe care mi-o doresc o are mama, un Ferrari. Bine, pot să iau de la ea…dar eu, personal, un I8".

Sursă foto: Instagram

