Sarah, fiica Anamariei Prodan, apariție incendiară în club. Pare copia surorilor Kardashian

Sarah Dumitrescu este din ce în ce mai prezentă în peisajul monden românesc. Înaltă, blondă, cu forme voluptoase, tânăra nu are cum să nu se facă remarcată. Mai ales atunci când alege și ținute care atrag atenția. Fiica Anamariei Prodan pare varianta românească a surorilor Kardashian.

La cea mai recentă ieșire, aceasta a purtat cu top minuscul și mulat și niște pantaloni sexy cu decupaje îndrăznețe.

Sarah este perfect conștienta de atuurile sale fizice și nu se sfiește să și le scoată în evidență. “Arăt perfect. Este vorba de genă. Mama arată perfect, frații mei la fel, eu la fel. Suntem unici, frumoși și deștepți. Eu știu ce pot și cât sunt de bună. Și muncesc să fiu zilnic mult mai bună”, spunea tânăra de curând într-un interviu.

Suspectata de fani că și-ar fi făcut operații estetice, Sarah Dumitrescu a negat aceste acuzații. ” Nu am nicio intervenție, de niciun fel! Sunt sportivă de performanță. Nu am timp de așa ceva. Mi se pare jenant să-ți faci operații la vârsta mea. Am văzut și că am extensii și gene! Asta da, am! La ce viață am eu, nu am timp de prostii.”