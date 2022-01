Sătulă de scandaluri, Oana Zăvoranu vrea să se mute din România. Își ia casă în America

Bruneta a anunțat la Antena Stars că și-a făcut lista de priorități pentru anul 2022, iar printre ele se numără plecarea din țară.

Zăvo dorește ca anul acesta să-și achiziționeze o proprietate în Statele Unite, în care să locuiască 6 luni pe an.

"Vrem să plecăm în America și să ne ajute Dumnezeu să stăm și acolo și aici. Am scăpat de oamenii toxici din viața mea, de cei care nu vor să evolueze. Eu dacă nu consider că ceva-ul ăla nu este la înălțimea mea, la nivelul meu, eu nu am o problemă să spun stop. Aștept să vină numai bine. La începutul anului mi-am făcut o listă cu soțul meu și ne-am propus ce vrem să se întâmple anul acesta", a declarat Oana Zăvoranu.

Nu este prima oară când Oana Zăvoranu are în plan să se mute în America. Cu doi ani în urmă anunța că vrea să cumpere o casă și să se mute definitiv în SUA alături de soțul ei.

„Să ajung să îmi iau acolo o proprietate cu soțul meu și să stăm jumate acolo și jumate aici. Sper cât mai curând.Mă rețin deocamdată business-ul și niște procese cu bani mulți. Mai am de aranjat niște lucruri pe aici înainte să plec ”, transmitea Oana pe Instagram în 2020.

Oana Zăvoranu vrea să facă un documentar

Pe lângă afacerile pe care le are, Zăvo vrea și propriul ei film! Vedeta a scris deja scenariul, însă nu se știe când vor demara filmările.

"Și să fac un film, nu neapărat după viața mea. Am un scenariu de film foarte bun, care îmi aparține. Este unul foarte bun, e un fel de thriller-horror, ceea ce în România nu există. Există foarte multă lume care iubește acest gen. Producător, actriță, la regizor nu m-aș băga pentru că am un om foarte bun, care,zic eu, ar fi de minune! Va fi parțial despre viața mea și, evident, parțial ficțiune. Este o mare provocare. Aș vrea să fac inclusiv un documentar despre anumite pasaje din viața mea. Când zic documentar, mă refer la acel gen de documentare pe care le vedem pe Discovery Investigation, cu oameni care au participat, care vin cu mărturii. Cred că ar fi o premieră în România. Nu știu dacă a mai făcut cineva”, a declarat Oana Zăvoranu la Antena Stars.