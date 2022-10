Schimbări de look de sezon: ce nuanțe de blond și-au făcut Laura Cosoi, Gina Pistol și Karmen

“Blond cald, de fapt rece, de toamnă”, le-a explicat Laura Cosoi fanelor sale. Deși schimbarea de look nu este atât de mare, admiratoarele ei și-au dat seama imediat.

“Foarte plăcuta culoarea, și mai ales naturalețea”, i-a scris o fană, remarcând că Laura a pozat nemachiată.

De curând, și Gina Pistol a ajuns pe mâna hair stylistei. Cea care se ocupă de părul vedetei, Oana Barcari, a explicat cum a realizat acest blond superb: “Am avut ocazia să mă ocup de părul Ginei Pistol. I-am schimbat complet tipul de lucrare și nuanța de blond și sunt extrem de mândră de rezultat! Am realizat un blending foarte delicat și natural pe zona de rădăcină și am camuflat rădăcina cu o nuanță naturală plăcuta, satinată. Pentru nuanță, am ales un blond clasic, neutru, uniform, cu reflexii ușor reci”, spune hair stylista.

Oana Barcari se mai ocupa și de Karmen și Adda. “Nuanța lui Karmen este una neutră, cu reflexii ușor calde care să îi scoată în evidență ochii și pigmentul măsliniu al pielii. Tot jocul de nuanțe este special construit astfel încât să ofere o încadrare a chipului”, explica Oana Barcari.

Despre look-ul Addei, aceasta spune: “Am readus naturalețea in părul ei printr-un set de șuvițe reconstruite pe o bază mai închisă, cu aspect natural. Cred că diferența este una mai mult decât spectaculoasă, chiar și în poze!”