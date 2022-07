Se apropie de 70 de ani, dar arată și se poartă ca o puștoaică. Christie Brinkley, apariție ireală

Fost model, Christie Brinkley nu încetează să ne uimească - atât cu atitudinea ei de puștoaică, dar și cu silueta ei impecabilă. Vedeta tocmai și-a surprins fanii cu încă o apariție în costum de baie într-o revistă.

“Ești superbă și ador costumul tău de baie!”, “Ești super sexy!”, “Întotdeauna o frumusețe”, i-au transmis fanii.

În cel mai recent interviu, Christie mărturisește că este adesea întrebată de ce este mereu cu zâmbetul pe buze. “De ce zâmbești mereu? De ce pari fericită indiferent de ocazie? Cred că la baza tuturor lucrurilor stă recunoștința. Asta funcționează pentru mine și îmi încep fiecare zi enumerând motivele pentru care sunt recunoscătoare”, a spus vedeta.

Legat de dieta sa, Christie Brinkley spune că a evitat carnea încă de la vârstă de 12 ani și cel mai des mănâncă alimentele crude, pentru că nu prea are timp de gătit. “De-a lungul anilor am mâncat vegan, am încercat dieta macro-biotică, lacto-ovo. Însă un singur lucru a rămas constant – anume acela că am încetat să mai mănânc carne roșie”.