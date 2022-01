Se căsătorește Andreea Marin? Ce poze a publicat?

Aflată alături de iubitul ei, Ionuț Brâncoveanu, a publicat fotografii în care ciocnește un pahar cu bărbatul care o face fericită sau se bucură de iarnă. Într-una din poze apare cu un inel care i-a făcut pe mulți să creadă că s-ar fi logodit.

Alături de poze, vedeta a scris poetic:

"Cel mai vesel sfârșit de an și cel mai frumos început! Și totuși, oriunde am hoinări, nicăieri nu e mai bine ca acasă! Cel mai bun și sănătos somn e cu capul pe perna mea și tot acolo se nasc visele pentru noul an! Home sweet home!"

Andreea Marin și Ionuț Brîncoveanu au făcut naveta pentru a se vedea timp de doi ani, întrucât, la acea vreme, bărbatul locuia în Africa. Dar, de ceva timp, iubitul consul al vedetei preferă să stea mai mult în România.

