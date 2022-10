Se spunea despre ea că e cea mai frumoasă femeie din lume. Cum arată Aishwarya Rai la aproape 49 de ani

Mai are un an până schimbă prefixul, însă Aishwarya Rai arată la fel de bine ca pe vremea când era încoronată Miss World. Indianca se mândrește cu o carieră de succes la Bollywood și o familie iubitoare. Actrița are o fiică în vârstă de 10 ani, Aaradhya Bachchan, care îi moștenește frumusețea.

Aishwarya Rai ține legătură cu fanii ei pe rețelele de socializare, acolo unde postează imagini personale cu soțul și fetița ei.

La aproape 49 de ani, actrița își încântă fanii cu trăsăturile ei spectaculoase. Deși în urmă cu 10 ani a trecut printr-o perioadă în care nu reușea să dea jos kilogramele acumulate în sarcină, acum Aishwarya este în formă maximă, chiar dacă nu se încadrează în tiparele hollywoodiene de “siluetă”.

“Chiar mă simțeam bine în pielea mea și oamenii mă apreciau pentru asta. Femeile care mă întâlneau îmi mulțumeau pentru că le dădeam puterea să își accepte corpul în schimbare”, a spus actrița.

