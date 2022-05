Selena Gomez a revenit la stilul sexy. Vedeta, într-o rochie îndrăzneață, decoltată și cu șliț adânc

În urma cu câțiva ani Selena Gomez trecea prin cea mai dificilă perioadă din viața ei: suferea de anxietate și depresie, dar cu ajutorul terapiei a reușit să depășească aceste momente. În plus, problemele de sănătate (suferă de lupus) și kilogramele în plus nu o făceau să se simtă mai bine. Dependența de rețelele de socializare era un motiv în plus de anxietate. “Instagram devenise întreaga mea lume, era deja periculos”, a mărturisit ulterior Selena.

“Să iau o pauză de la social media a fost cea mai bună decizie pentru sănătatea mea mentală. Nici acum nu îmi mai știu parolele. Și ura nenecesara și comparațiile cu alții au dispărut în momentul în care am pus telefonul jos”, explica Selena Gomez.

Acum artista trece prin momente fericite. Îi merge bine pe plan profesional și se vede asta și pe chipul ei. Selena este și într-o formă fizică excelentă: aceasta și-a etalat silueta într-o rochie neagră super sexy, la petrecerea Saturday Night Live.

Sursa foto: PROFIMEDIA