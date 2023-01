Selena Gomez, de mână cu noul iubit la câteva zile după ce a declarat că este singură. Cum au fost surprinși cei doi în New York

Autoarea hitului "Lose You to Love Me" și solistul trupei "Chainsmokers" au fost fotografiați împreună pe străzile din New York, ținându-se de mână, în timp ce se îndreptau spre un restaurant italian numit Torrisi, situat în Soho.

Imaginile cu cei doi vin la scurt timp după ce Selena Gomez a făcut o postare pe Instagram cu mesajul " Îmi place prea mult să fiu singură", semn că ea și cântărețul nu ar forma un cuplu, deși presa tabloidă declarase că cei doi au ieșit la mai multe întâlniri, iar lucrurile între ei sunt serioase.

Relația dintre Selena Gomez și Drew Taggart vine la o luna după ce artistul s-a despărțit de fiica lui Steve Jobs, Eve. Cei doi formau un cuplu din vara anului 2022.

„A fost o despărțire pe cale amiabilă și au rămas prieteni”, a spus reprezentantul muzicianului.

Înainte de Eve, el a mai avut relații cu Meredith Mickelson și Haley Rowe, precum și cu Chantel Jeffries.

Deși nu se știe cât de serioasă este relația dintre Selena Gomez și Drew Taggart, artista pare pregătită să trăiască o nouă poveste de iubire, conform spuselor unor surse apropiate, citate de Entertainment Tonight, în decembrie: "Se simte fantastic, foarte bine din punct de vedere mental, fizic și emoțional".

