Selena Gomez și-a recăpătat silueta de vis și arată uluitor în costum de baie

În ultimii ani, Selena Gomez a încercat să stea departe de lumina reflectoarelor și să își găsească echilibrul interior. A avut mari probleme de sănătate, a făcut un transplant de rinichi și a fost internată într-o clinică pentru depresie.

“Cred că tot ce se întâmplă în viața mea s-a redus considerabil, într-un mod pozitiv. Mă întorc la simplitate. Asta am fost dintotdeauna. Nu spun că mă simt mai bine ca niciodată, spun că sunt exact unde ar trebui să fiu. Și sunt extrem de fericită că mă aflu aici”, a declarat Selena anul trecut într-un interviu.

“Anul trecut (n.r. 2018) am simțit că am nevoie de o pauză. Am avut nevoie de timp pentru mine. Doamne…dacă aș fi știut ceea ce știu acum, cred mult în terapie. Cred că dacă aș fi avut posibilitatea să mă teleportez în trecut și să întâlnesc varianta mea mai tânără, mi-aș fi dorit să îi ofer o îmbrățișare. Mi-aș fi dorit să fac altfel unele lucruri și să trăiesc puțîn diferit unele experiențe, dar continui să fac terapie”, a mai spus ea.