Selena Gomez, val de critici după ce a nu a menționat-o în documentarul ei pe prietena care i-a donat un rinichi

Selena Gomez, în vârstă de 30 de ani, era grav bolnavă de lupus când prietena ei Francia Raisa, acum în vârstă de 34 de ani, s-a oferit să îi doneze un rinichi și au trecut prin dificilul transplant în 2017.

La 5 ani de la transplantul care i-a salvat viața, actriță a lansat un documentar intitulat "My Mind & Me", în care vorbește despre problemele sale de sănătate, fără a face vreo mențiune despre Raisa, iar într-un interviu realizat pentru Rolling Stone, aceasta a zis că singura ei prietenă din industrie este Taylor Swift. Acest lucru a iscat o serie de reacții din partea internauților, având în vedere că cea care i-a donat un rinichi este o actriță cunoscută, cu apariții în filme precum Bring It On: All or Nothing, The Secret Life of the American Teenager și Grown-ish, ceea ce o plasează și pe ea în lumea de la Hollywood.

Nici reacția Franciei nu a fost una pozitivă după lansarea documentarului. Actrița a scos-o pe Selena Gomez de la urmăritori pe Instagram și și-a arătat opinia față de declarația lui Gomez legată de prietenia cu Taylor Swift printr-un comentariu la o postare pe rețelele sociale, în care spunea: "interesant".

După valul de critici, Selena Gomez a răspuns printr-un comentariu în care își cerea scuze că nu a menționat în documentar toate persoanele pe care le cunoaște, declarație care, din nou, a primit reacții negative din partea fanilor. Se pare că internetul a luat foc deoarece vedeta a catalogat-o pe Francia drept o persoană pe care o cunoaște și nu ca cea care i-a salvat viața.

