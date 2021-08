Selly a dezvăluit când își recuperează permisul: „Nu mă mai întrebați până atunci”

Inițial, Selly a făcut contestanție și a mai putut conduce, însă la începutul lui 2021 el a pierdut procesul cu poliția. Chiar dacă a trecut ceva vreme de atunci, vloggerul a vorbit recent despre problema permisului, afirmând că până în septembrie este pieton.

„Îmi recuperez permisul pe 6 septembrie. Deci nu mă mai întrebați de permis până atunci. Am permisul suspendat 4 luni. Faptul că am dat sala nu m-a ajutat să-l recuperez, pentru că fapta era făcută în primul an de permis. Da, asta este, asta e pedeapsa, o merit. Greșeala se plătește. Am avut viteză pe autostradă și acum stau pe bară. Până pe 6 septembrie, fratele vostru e cu șofer. Partea proastă e că m-am obișnuit așa, cu șofer. Sunt niște avantaje. Nu mai trebuie să mergi tu la cumpărături, nu mai trebuie să faci tu toate lucrurile și o să-mi fie greu să mă reobișnuiesc să fac eu toate lucrurile astea”, a spus Selly, potrivit celor de la Impact.

