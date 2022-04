Serghei Mizil a dezvăluit ce pensie are: „La toate firmele mi-am plătit taxele”

În podcastul „Pe bune”, realizat alături de sora lui, Ana, Serghei Mizil a vorbit despre banii care îi intră lunar în cont, afirmând că nu ar putea să trăiască doar din pensie. „Gândiți-vă că eu am pensie 1.200 și mă costă medicamentele 2.000! Dacă era să trăiesc din pensie, nu puteam să îmi iau medicamente, nu mai zic de plătit căldură, masă…”, a spus Serghei Mizil.

Unul dintre fani l-a întrebat în comentarii pe Serghei Mizil cum de are pensie, dacă a spus că nu a lucrat nicio zi în viața lui: „Nea Serghei, ai zis că nu ai muncit vreodată la stat. Cum de ai pensie?”. Iar răspunsul a venit imediat.

„Băi, nea întrebătorule, să-ți explic… La toate firmele, mi-am plătit taxele pentru a avea pensie, plus că sunt membru al Uniunii Artiștilor Plastici, însă de acolo nu mi-a venit pensie. Am avut contract de muncă toată viața mea! Ceaușescu lucra de la 14 ani, eu de la 8 ani. Am lucrat prima dată la un pulover, apoi m-am axat pe scos dopuri de vin”, a afirmat Serghei Mizil.

Vezi și: SURVIVOR: ExtraShow