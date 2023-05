Shakira a dat din nou lovitura! După Tom Cruise, artista s-a afișat cu un alt bărbat celebru

Totul pare că merge ca pe roate în viața Shakirei după ce s-a stabilit în Miami! În urmă cu doar câteva zile, la Formula 1 Miami Grand Prix 2023, cântăreața a fost surprinsă în compania lui Tom Cruise.

Relaxată, cu zâmbetul pe buze și cu fiul lângă ea, fosta lui Pique flirta cu celebrul actor american în vârstă de 60 de ani, iar un fan a surprins tot momentul.

Shakira and Tom Cruise spotted at the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/ARLs6ovLpB