Shakira, dezvăluiri uluitoare! Artista încă îl mai iubește pe Pique: „Am încredere”

În urmă cu mai bine de un an, Shakira anunța că s-a despărțit de Gerard Pique, pe motiv că a înșelat-o. Fostul fotbalist i-a fost infidel, iar din cauza acestui lucru imaginea sa a avut mult de suferit. Artistei i s-a schimbat viața din toate punctele de vedere, s-a răzbunat prin toate căile posibile, dar chiar și așa acum dă de înțeles că totuși încă îl mai iubește pe fostul partener.

Fără îndoială nu a trecut deloc printr-o perioadă ușoară atunci, mai ales că tatăl său se afla la Terapie Instensivă, iar presa și paparazzi îi invadau viața persoanală, însă lucrurile s-au liniștit între timp. Pe copiii săi, Sasha și Milan, i-a ocrotit așa cum a știu mai bine și tot pentru ei vrea să păstreze o relație bună cu Pique, sau cel puțin asta a dat de înțeles în cel mai recent interviu.

„Este pentru prima dată când vorbesc despre această situație. Am tăcut și am încercat să procesez tot ce se întâmplă. Este dificil să vorbesc, mai ales că încă nu s-a terminat și sunt în centrul atenției și pentru că despărțirea noastră nu este o despărțire normală. Uneori simt că totul este doar un vis urât și că mă voi trezi la un moment dat, dar nu, este real. Cum am zis, este probabil cea mai neagră perioadă din viața mea.

Indiferent de felul în care au decurs lucrurile și de felul în care Gerard și cu mine ne simțim ca foști parteneri, el este tatăl copiilor mei. Avem o datorie față de acești băieți minunați și am încredere că ne vom da seama ce este mai bine pentru viitorul lor.

Este dificil nu doar pentru mine, ci și pentru copiii mei, incredibil de dificil. Am încercat să ascund această situație de copiii mei. Am încercat să îi protejez pentru că aceasta este prioritatea mea în viață, dar apoi, la școală, aud lucruri de la prietenii lor sau văd știri neplăcute pe internet și îi afectează”, a spus Shakira potrivit Mundo Deportivo.

Foto: Getty, Profimedia