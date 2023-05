Shakira, surprinsă alături de un actor celebru la Marele Premiu de Formula 1! Cu cine s-a afișat după despărțirea de Pique

Relaxată și cu zâmbetul pe buze, Shakira pare că l-a dat uitării pe Gerard Pique, tatăl copiilor ei cu care a format un cuplu nu mai puțin de 11 ani. Duminica trecută a fost văzută în compania unui celebru actor american, iar presa internațională a scos la iveală o posibilă idilă între cei doi.

La Formula 1 Miami Grand Prix 2023, frumoasa artistă columbiană a petrecut timpul alături de Tom Cruise (60 de ani). Un fan a surprins momentul în care cei doi discutau și zâmbeau. Shakira este o femeie singură din iunie 2022, după ce l-a acuzat pe Gerard Pique de infidelitate.

La Marele Premiu de Formula 1 Shakira a purtat un top de culoare verde, decoltat, pe care l-a combinat cu o pereche de pantaloni sport oversize în aceeași nuanță.

Shakira and Tom Cruise spotted at the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/ARLs6ovLpB