Shane Yerrell și David Sparrey, cuplul gay refuzat de 31 de biserici. Cum au reușit să se căsătorească religios

Shane Yerrell (39 de ani) și David Sparrey (30 de ani) s-au lovit de discriminarea societății în toate formele ei atunci când și-au oficializat relația. Formau un cuplu gay care a devenit rapid subiect de bârfă, deoarece relația lor e privită ca fiind „anormală”. Și vedetele se feresc să-și recunoască relațiile gay , de teama reacțiilor negative ale societății.

După 31 de tentative de a se căsători religios, în tot atâtea biserici creștine, cei doi bărbați au fost primiți cu brațele deschise de o femeie-pastor de la Biserica Reformată Unită din Wanstead, estul Londrei.

Cei doi și-au unit destinele în fața Divinității, având de față câțiva prieteni și membri ai familiei. La un moment dat își pierduseră speranța că își vor putea oficializa relația, însă au cunoscut-o pe Tessa Henry-Robinson, femeia-pastor care le-a schimbat viața.

„Sincer, aproape că am renunțat, dar când am vorbit cu Tessa, am țipat de bucurie. David nu m-a crezut. Când ne-am întâlnit cu ea, Tessa a spus: Văd că vă iubiți, iar dragostea e dragoste”, a dezvăluit Shane, scrie Daily Mail.

David a fost adus la altar de mama lui, în vârstă de 56 de ani, iar Shane a fost condus de propria mamă (58 de ani) și de bunica sa (79 de ani).

La eveniment au participat circa 100 de persoane, iar la petrecere, organizată în aceeași zi, au mai venit 40. „A fost o zi pe care nu o voi uita niciodată. Am fost înconjurați de atât de multă iubire. A fost o nuntă perfectă”, a dezvăluit David.

Cei doi s-au cunoscut în 2014, iar doi ani mai târziu David l-a cerut în căsătorie pe Shane în timpul unei vacanțe în Creta.

Amândoi sunt creștini și merg la biserică o dată la fiecare șase săptămâni. Cu toate acestea, li s-a refuzat dreptul de a fi uniți în taina căsătoriei deorece formează un cuplu gay.

Fotografii: Profimediaimages.ro

