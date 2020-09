Shania Twain a rămas fără voce din cauza bolii Lyme: „Am crezut că nu voi mai cânta niciodată”

Shania Twain, a spus că s-a temut că nu va mai putea cânta niciodată, după ce boala Lyme a lăsat-o cu leziuni nervoase la nivelul corzilor vocale.

Twain a dezvăluit că a contractat infecția bacteriană după ce a fost mușcată de o căpușă, în 2003. După ce a dezvoltat probleme cu corzile vocale și a început să-și piardă vocea, aceasta a renunțat la spectacole.

"A fost mult timp că am crezut că nu voi mai cânta niciodată", a spus cântăreața de origine canadiană în emisiunea Loose Women.

"A fost nevoie de ani ca să aflu ce îmi afectează vocea", a spus ea. Twain a recunoscut că experiența a determinat-o să înceapă să evite lucruri precum apelurile telefonice și „să meargă în locuri care au zgomot ambiental, unde trebuie să vorbești peste volumul altora”.

„Vocea noastră este o parte atât de mare din auto-exprimarea noastră, iar pentru un vocalist, o cântăreață, evident ... este devastator în atâtea feluri”, a adăugat ea.

'There was a point where I thought I'd have to accept that I'd never be able to sing again.'

Shania Twain opens up about contracting Lyme disease and the stress this had on her voice and her singing career.

Watch➡️ https://t.co/uhvdBHHe6b pic.twitter.com/aFVOMjDpCL