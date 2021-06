Sharon Stone, atac dur la adresa actriței Meryl Streep. “Mai sunt și alte actrițe la fel de talentate”

Într-un interviu acordat pentru Everything Zoomer, Sharon Stone a fost întrebată cum a fost să colaboreze, în sfârșit, cu Meryl Streep, întrebare care a deranjat-o enorm pe actriță. „Îmi place modul în care spui asta, că am ajuns în sfârșit să lucrez cu Meryl Streep”, a răspuns Stone. „Nu ai spus, „Meryl a început să lucreze în cele din urmă cu Sharon Stone ”. Sau am ajuns în cele din urmă să lucrăm împreună", ar fi zis actrița, potrivit indiewire.com.

În continuare, Sharon Stone nu s-a putut abține și a declarat că este mai bună decât Maryl Streep și cu tot respectful pentru actriță ea consideră că mai sunt și altele la fel de talentate, cum ar fi Viola Davis, Emma Thompson, Judy Davis, Olivia Colman și Kate Winslet. Stone a mai declarat că nu înțelege de unde vine această idolatrizare.

Sursă foto: Getty Images