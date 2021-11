Shawn Mendes și Camila Cabello s-au despărțit după doi ani de relație

Nimic nu prevedea această despărțire neașteptată. De curând, paparazzii i-au suprins pe cei doi împreună la plajă, în ipostaze romantice, parând la fel de îndrăgostiți ca întotdeauna. În urmă cu două săptămâni, aceștia și-au făcut apariția împreună, pe covorul roșu, la premiera filmului Cinderella, cu Cabello în rolul principal. Mendes chiar și-a exprimat atunci prețuirea pentru “iubirea lui”, Camila.

Sursa: PROFIMEDIA

Shawn Mendes și Camila Cabello formau oficial un cuplu din 2019, însă se cunosc încă din 2014. Acum au făcut anunțul despărțirii pe Instagram.

“Hey, prieteni. Am luat hotărârea să încheiem relația noastră romantică, dar dragostea față de celalalt, ca ființă umană, este la fel de puternică. Ne-am început relația ca cei mai buni prieteni și vom continua să fim așa. Vă apreciem sprijinul”, au scris cei doi pe Instagram.

Camila Cabello, victima body shamingului pe rețelele de socializare

Deși are milioane de admiratori, Camila Cabello a suferit mult din cauza comentariilor răutăcioase pe care le-a citit la adresa sa. După ce tabloidele au publicat poze cu ea în costum de baie, cârcotașii au criticat-o pentru kilogramele în plus și pentru că are celulită. Vedeta recunoaște că a fost demoralizată, însă spune că a luptat cu ea însăși pentru a se accepta așa cum este. “Să fii în război cu propriul corp e o chestie depășită!”

“M-a durut tare atunci. M-am simțit nesigură pe mine. M-a demoralizat total”, a mărturisit cântăreața.

Vedeta a apelat la terapie că să treacă peste acest moment dificil. Aceasta a postat un filmulet pe TikTok, care a devenit viral, cu peste 17 milioane de vizualizări: “Sunt recunoscătoare pentru corpul pe care îl am…Suntem femei adevărate, cu forme voluptoase, celulită, vergeturi și grăsime… Și trebuie să acceptăm asta!''

