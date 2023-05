Și-a dat demisia din armată și s-a apucat de OnlyFans! Cum arată tânăra care le-a sucit mințile șefilor ei

Angajată la Forțele Aeriene din Chile, Kimberly Villalobos Zuniga a fost nevoită să demisioneze după ce a publicat mai multe imagini pe rețelele de socializare în ipostaze sexy. Pe motiv că „strică reputația serviciului ei”, tânăra de 29 de ani a pus piciorul în prag și a plecat pur și simplu, iar mai apoi s-a apucat de OnlyFans. (Vezi în galeria de mai jos cum arată tânăra în cel mai mic bikini posibil)

„Eram sancționată degeaba. Știam că îmi spionează profilul de Instagram. Nu am spus nimic legat de armată pe rețelele sociale, pentru că regulamentul spune că nu avem voie. Am simțit totuși că îi deranjează faptul că îmi arăt fundul în unele poze, că mă pozez în costum de baie și că am mulți urmăritori”, a spus tânăra, potrivit DailyStar.

Pe platforma destinată adulților, fosta angajată în armată publică o mulțime de fotografii cu ea în ipostaze incendiare și, după cum a recunoscut în cadrul unui interviu recent, câștigă mult mai mult decât înainte.

„Până acum am câștigat deja aproape cinci mii de dolari pe lună, așa că iau salariul pe care îl câștigă un căpitan din Forțele Aeriene. Iată că nu am avut nimic de pierdut”, a mai spus Kimberly Villalobos Zuniga.

Sursă foto: Instagram