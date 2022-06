Și-a spart un pahar de șampanie în cap și a cântat cu fața acoperită de sânge. Logodnicul lui Megan Fox, gest bizar la un concert

În timpul unui concert într-un club, Machine Gun Kelly și-a spart un pahar de șampanie în cap. Și-a făcut o rană urâtă la arcadă și a început să sângereze destul de rău. Artistul nu și-a întrerupt concertul și a continuat să cânte acoperit de sânge pe față și pe piept, spre îngrijorarea fanilor și a lui Megan Fox, care se afla în public.

Artistul și-a filmat rana și a pus video-ul pe Instagram: “Rahat! Arată scârbos!”, a spus acesta.

Fanii au surprins și momentul în care Megan Fox și-a dat seama că Machine Gun Kelly sângerează.

După show, Kelly a plecat plin de sânge, încercând să scape de paparazzi.

Faptul că și-a spart de bună voie un pahar în cap nu surprinde prea tare, însă. Se știe că Megan Fox și Machine Gun Kelly fac lucruri destul de bizare. De exemplu își beau sângele unul altuia.

Mai demult, cântărețul s-a înjunghiat din greșeală încercând să o impresioneze pe Megan Fox cu un truc cu un cuțit.

Artistul a povestit că bunul lui prieten, Travis Barker de la Blink-182, i-a făcut cadou un cuțit special, personalizat cu ceva de pe noul album. Vrând să “se dea mare” în fața lui Megan Fox a ajuns să și-l înfigă în mână.

“L-am aruncat și s-a întors fix în mâna mea. Vezi cicatricea asta? O am de atunci. Știi trucul ăla, în care arunci cuțitul și apoi trebuie să îl prinzi?”, a spus Machine în emisiunea lui Jimmy Fallon.

Întâmplarea s-a petrecut în 2020. “M-am uitat la Megan și i-am zis. “Fii atentă!”, dar apoi am înghițit în sec. A doua zi, imediat cum a plecat, am sunat pe cineva: “Am nevoie de copci urgent!”.

De curând, Machine Gun Kelly a mărturisit că voia să se sinucidă în timp ce vorbea la telefon cu iubita sa… deci faptul că și-a spart un pahar de șampanie în față e… nimic :)

„Nu am vrut să ies din camera mea și am început să am gânduri foarte, foarte, foarte întunecate. Megan a plecat în Bulgaria pentru a filma un film și am început să am o paranoia foarte mare. Adică, deveneam paranoic că cineva va veni și mă va ucide. Am sunat-o pe Megan. I-am spus: ‘Nu ești aici pentru mine’. Eram în camera mea și m-am cam speriat. Omule, mi-am pus pușca în gură. Și țipam la telefon și aveam țeava în gură. Și încarc pușca și glonțul, iar când se întoarce, cartușul se blochează. Megan a amuțit”, a declarat el în domentarul „Life în Pink”.