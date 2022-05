Și Mădălina Ghenea a ajuns la Cannes, unde a primit un trofeu important

De-abia întoarsă din Dubai, unde a petrecut un timp cu fiica sa, Charlotte, a cărei zi aniversară a fost sărbătorită la plajă, dar și într-unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Emirat, Mădălina Ghenea și-a reluat activitățile de divă a ecranului.

O obișnuită a evenimentelor cinematografice europene, actrița și modelul de origine română și-a făcut apariția la unul dintre evenimentele conexe ale Festivalului de Film de la Cannes, World Influencers and Bloggers Awards, o gala la care a fost premiată.

„Am început să lucrez la 14 ani și obișnuiam să călătoresc sau să lucrez aproape în fiecare zi. Când eram însărcinată cu fiica mea, Charlotte, simțeam că nu făceam suficient. Dintr-o dată am avut prea mult timp la îndemână și mereu am avut această mare dorință de a reuși să alcătuiesc o echipă, să descopăr noi talente și să le susțin, să le ofer posibilități mari, așa că am decis să înființez o companie de producție. Această companie mi-a oferit posibilitatea de a propune tinere talente, regizori și fotografi mărcilor cu care lucrez“, a povestit Mădălina Ghenea, încercând să explice misiunea care a adus-o în atenția World Influencers and Bloggers Awards.

„Mulțumită dragei mele prietene ucrainene Tetyana Veryovkina, am avut șansa să-i cunosc pe uimitorii fotografi Saida și Viktoriia, am reușit să o am pe Saida aici cu noi, în seara asta, a călătorit timp de 8 ore pentru a fi alături de noi. Sunt ucrainence și, de când le-am cunoscut, am lucrat încontinuu cu ele, împreună am filmat campanii la nivel mondial, mărcile cu care lucrez s-au îndrăgostit de ele și este uimitor să văd cum reușesc să facă față unuia dintre cele mai rele scenarii posibile, un război, într-o manieră incredibilă, atât de profesionistă. Le-am considerat întotdeauna ca parte din familia mea, dar cred că avem de-a face aici cu super eroine, iar acest premiu este pentru fetele mele, pentru toate femeile care reușesc să fie mame fermecătoare și totodată profesioniste, în timp ce se confruntă cu războiul, cu pierderile și cu atâta suferință. Am fost aici în seara asta pentru tine și pentru această țară care a adus în viața mea pe unii dintre cei mai talentați oameni pe care îi cunosc. Tot respectul și sprijinul meu pentru Ucraina!“, a mai spus Mădălina Ghenea, la primirea acestui trofeu.

Dar, cum Cannes este despre filme în primul rând, Mădălina Ghenea a profitat pentru a-și promova cea mai recentă peliculă, „Deep Fear“, cu un nou shooting de senzație.

FOTO: Instagram