Silviu Prigoană, pensie de nabab la 56 de ani. „Aștept mărirea de 40%”

Silviu Prigoană și-a pregătit terenul pentru ziua în care se va retrage din activitate. Și-a așternut un culcuș moale, pentru a dormi liniștit la bătrânețe și nu a regretat. Omul de afaceri, care a deținut de-a lungul timpului businessuri în mass media și în servicii publice, a dezvăluit în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai de la Kanal D ce pensie încasează lunar.

„32.000 de lei net, plus 5.000 de lei de la Camera Deputaților. Adică am 37.000 de lei, aștept mărirea de 40%, așa cum s-au lăudat guvernanții, ca să ajung la 47.000 - 48.000 de lei, cât e cursul euro. Să am 10.000 de euro pe lună, ca să dau și eu anunț la matrimoniale: Tânăr pensionar, cu pensie atractivă, aștept ofertele”, a spus omul de afaceri.

Silviu Prigoană s-a pensionat în octombrie 2019, profitând de prevederile legale care i-au permis să se retragă din activitate cu 10 ani înainte de termen. Pentru a ajunge la un asemenea venit lunar, afaceristul a contribuit benevol la sistemul de pensii.

Silviu Progoană a intrat în politică în 2008 și a ajuns deputat din partea PDL. În 2012 a devenit independent și a candidat, fără succes, la Primăria Capitalei.

Silviu Prigoană a fost căsătorit cu două femei. Prima, Viorica, a decedat în 1994, la vârsta de 30 de ani. Cu ea are doi băieți, Honorius și Silvius. A doua soție a fost Adriana Bahmuțeanu, cu care a trecut prin 5 divorțuri. Și din această relație au rezultat doi băieți.

