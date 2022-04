Simona Halep, despre coșmarul prin care a trecut: "Trei luni am fost în depresie, mă trezeam plângând noaptea" - VIDEO

Meciul care a băgat-o pe Simona Halep în depresie

Simona Halep a declarat că a fost afectată trei luni după finala pierdută la Roland Garros, în faţa letonei Jelena Ostapenko.

Tenismena a fost învinsă, în 2017, de Jelena Ostapenko, cu scorul de 4-6, 6-4, 6-3, în finala French Open. Ea s-a impus la Roland Garros, în 2018, după 3-6, 6-4, 6-1, cu americana Sloane Stephens, în finală.

After three heartbreaking losses in Grand Slam finals, @Simona_Halep was undeterred and went right back to work.

Learning from those experiences prepared her to win her first Grand Slam title at Wimbledon.

Learn from Simona Halep and many more, exclusively on TopCourt! ???????? pic.twitter.com/PSRWAHtbPY